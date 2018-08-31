Доллар в обменниках подорожал до 28,40 гривень, евро - до 33,20

Продать доллары можно за 28,20 гривни, евро - за 32,60 гривни.

Стоимость доллара в киевских обменных пунктах сегодня, 31 августа, выросла до 28,40 гривни, евро – до 33,20 гривни.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 28,20 гривни, евро - за 32,60 гривни за одну денежную единицу.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к 11:00 установились на уровне 28,22/28,27 гривни/доллар.

Справка УНИАН. Украинская гривня после укрепления на прошлой неделе возобновила падение. В четверг, 30 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,25/28,29 гривни/доллар.

Нацбанк объясняет очередной виток девальвации гривни выплатами возмещения по НДС.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 гривни/доллар.