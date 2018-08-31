На табачном рынке начинается ценовая война - СМИ

Клиенты табачного дистрибутора-монополиста TEDIS Ukraine якобы получили письмо от компании JTI Украина о том, что с 22 августа сигареты ТМ «LD KS Special Blue» будут отгружаться по новой цене – 20 грн. за пачку.

Об этом сообщает Деньги.UA. Как пишут журналисты, производитель «рекомендовал» розничным точкам продавать эти сигареты по 21 грн. за пачку. Хотя, несколько недель назад в розничной торговле сигареты ТМ «LD KS Special Blue» стоили 27,3 грн за пачку.

"С точки зрения действующей нормативной базы, никаких нарушений не допущено – максимальная розничная цена пачки сигарет, регламентированная текущим законодательством Украины - 26 грн (+5% размер регионального акцизного сбора). Но, мотивы компании JTI очевидны - начать новую ценовую войну в сегменте доступных сигарет. Во-первых, снизятся продажи у других производителей недорогих сигарет, потому что разницы в цене в 3-4 гривны является довольно значимой для украинского курильщика. Во-вторых, компания заработает быстрые деньги, поскольку челноки приграничных с Европой областей мгновенно скупят дешевые сигареты и контрабандой отправят их в ту же Польшу, где стоимость самой доступной табачной пачки около 13 злотых (а это практически 100 грн.)", - пишет издание.

В-третьих, отмечают журналисты, становится очевидно, почему компания JTI Украина является одним из последовательных сторонников введения минимальных розничных цен (МРЦ) на табачные изделия, наряду с «Филип Моррис Украина» и «В.А.Т.-Прилуки».

"В 2016-2018 гг. в парламент с их подачи подавалось несколько законопроектов об МРЦ, которые, в конце концов «вылились» в лоббируемый международными компаниями законопроект «О внесении изменений в статью 221 Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения табачных изделий». В нем предлагается введение коэффициентов к сумме акцизного налога в зависимости от стоимости сигарет – чем ниже стоимость, тем выше коэффициент. По сути, для рынка установят минимальную стоимость сигарет, ниже которой опускаться будет нельзя. Несложно заметить, что цен на наиболее маржинальные премиальные бренды и бренды «средний+» такой механизм не затронет. Зато с рынка будут вытеснен наиболее популярный сегмент дешевых сигарет с фильтром - причины давления на Кабмин и депутатов, очевидны", - говорится в статье.

По мнению журналистов, выгода государству от таких инициатив довольно сомнительна.

"Напомним, что в конце 2015 г. четверка транснациональных компаний уже снижала одновременно цены на сигареты на 3-4 грн/пачка, что привело к бюджетным потерям в виде недополученного акцизного сбора и налога на прибыль. Случай привлеку внимание АМКУ, который обвинил дистрибутора «Тедис» в злоупотреблении монопольным положением и оштрафовал компанию на 431 млн. грн. В отношении производителей также было возбуждено дело о подозрении в антиконкурентном ценовом сговоре, которое, впрочем, последствий не имело", - говорится в материале.