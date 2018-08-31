Стало известно, когда в Украине вырастет "минималка" и пенсии

По словам вице-премьера Павла Розенко, минимальная зарплата гарантированно увеличится с 1 января 2019 года.

Кабинет министров Украины с 1 января 2019 года гарантированно повысит уровень минимальной зарплаты, о чем в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

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По его словам, поводом для такой уверенности является уровень роста национальной экономики.

"Я надеюсь, что эти 2,5-3% экономического роста украинская экономика даст, и это дает нам основания говорить, что у нас появится в следующем году ресурс и для повышения пенсий, и для повышения заработных плат. Я уже могу точно гарантировать, что с 1 января 2019 года будет повышен и размер минимальной заработной платы… Будут повышаться социальные стандарты, хотя нам хотелось бы, чтобы они повышались быстрее", - сказал он.

Что касается уровня минимальной заплаты, который будет установлен с нового года, то, по словам Розенко, пока за ориентир взята сумма 4200 гривень.

Как сообщал УНИАН, Кабмин планирует в этом году обеспечить рост средней зарплаты в Украине до 10 тысяч гривень, о чем заявил премьер-министр Владимир Гройсман.