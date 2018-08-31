Кабмин до середины сентября внесет в Раду проект госбюджета-2019 – Розенко

По его словам, значительная часть средств госбюджета будет направлена на дальнейшее усиление обороноспособности страны и повышение денежного обеспечения военнослужащих.

Кабинет министров Украины внесет в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2019 до 15 сентября, как это и предусмотрено действующим законодательством.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"В прошлом году правительство впервые за всю историю независимости обеспечило конституционное представление полного бюджета в Верховную Раду до 15 сентября. Я убежден, что и в этом году правительство 15 сентября, может даже чуть раньше, передаст проект Государственного бюджета в Верховную Раду, его депутаты смогут получить", - сказал он.

По словам вице-премьера, значительная часть средств государственного бюджета будет направлена на дальнейшее усиление обороноспособности страны и повышение денежного обеспечения военнослужащих.

"Это наш долг, и мы его выполним", - отметил об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за январь-июль 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 13,356 миллиарда гривень против 27,003 миллиарда гривень профицита за аналогичный период предыдущего года.