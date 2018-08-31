Гройсман убежден в продолжении сотрудничества Украины с МВФ

Миссия Международного валютного фонда будет работать в Украине 6 по 19 сентября.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден в продолжении сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

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Об этом он заявил во время рабочего визита в Харьковскую область.

По словам премьера, он ожидает конструктивной работы от миссии МВФ, прибытие которой ожидается 6 сентября.

"С 6 по 19 сентября приедет миссия, мы готовы к конструктивной, профессиональной работе. Я очень оптимистично смотрю на то, что мы продолжим сотрудничество, я в этом убежден", - сказал он.

Справка УНИАН. Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллиарда долларов, из которых Украина получила 8,7 миллиарда долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 миллиарда долларов.

12 июля Рада приняла поправку в закон о судоустройстве, предполагающую рассмотрение Высшим антикоррупционным судом всех отнесенных к его юрисдикции дел, включая все новые апелляции по соответствующим решениям, вынесенным судами первой инстанции. На этой поправке настаивал МВФ.

Помимо принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству нужно пересмотреть цены на газ и внести соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.