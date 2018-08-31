Профицит платежного баланса Украины сократился почти в 6 раз

В июле платежный баланс сведен с дефицитом 170 млн долл.

Платежный баланс Украины за январь-июль 2018 года сведен с профицитом 137 млн долл., что в 5,6 раза меньше профицита за аналогичный период 2017 года на уровне 764 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, в июле платежный баланс сведен с дефицитом 170 млн долл.

Отрицательное сальдо текущего счета составило 1,102 млрд долл. в июле и 1,715 млрд долл. - с начала года.

Приток по финансовому счету составил 902 млн долл. в июле и 1,824 млрд долл. – с начала года.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины за 2017 год составил 2,566 млрд долл., что вдвое больше профицита за 2016 год, при этом баланс был сведен с профицитом третий год подряд.