Центробанк Казахстана принял решение с 2015 года изменить коридор инфляции

С 2015 года Национальный банк Казахстана изменит диапазон инфляции с нынешнего уровня 6-8%, говорится в стратегическом плане Нацбанка на 2014-2018 годы, передают "Новости-Казахстан".

Читайте такжеКазахстан отказался поддерживать запрет Россией белорусских продуктовСогласно документу, опубликованному в понедельник, 22 декабря, на сайте ведомства, в 2015 году диапазон допустимых значений инфляции будет установлен на уровне 5-8%. Между тем, в период с 2016 по 2018 годы коридор будет установлен на уровне 5-7%.

Официальная ставка рефинансирования, которая с августа 2012 года составляет 5,5%, в период до 2018 года может изменяться в том же диапазоне, что и инфляция.

За 11 месяцев текущего года инфляция в Казахстане составила 6,9% (ноябрь 2014 года к декабрю 2013 года). В годовом выражении (ноябрь 2014 года к ноябрю 2013 года) этот показатель установился на уровне 7,6%.

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