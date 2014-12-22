Курс российского рубля продолжает расти после рекордного обвала
10:37, 22 декабря 2014Финансы
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Российский рубль укрепился сегодня к доллару и евро на открытии торгов.
REUTERS
К 9:10 курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 2,17 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и составил 55,38 рубля, передает ТАСС.
Евро подешевел к рублю на 3,56 рубля, таким образом, курс европейской валюты составил 68,91 рубля.
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Напомним, 16 декабря курс евро в России пробил психологическую отметку в 100 рублей, но потом отскочил от исторического максимума, опустившись до 90 рублей. После нового рекордного обвала российской валюты Центральный банк России в час ночи по московскому времени резко поднял ключевую ставку c 10,5% до 17%.
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