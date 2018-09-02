Баланс недели: гривня - в поиске дна, Гройсман - в ожидании миссии МВФ, а киевляне - горячей воды от Виталия Кличко

Национальная валюта продолжает активное падение. В начале уходящей недели ее курс перевалил за психологическую отметку 28 гривен за доллар, а уже в пятницу утром на табло обменников засветилась новая цифра – 28,40 грн/доллар. Нацвалюта уверенно движется к историческому минимуму февраля 2015 года - 30,01 грн/доллар.

Дальнейшее падение гривни приведет к неумолимому росту инфляции. Волнения на украинском рынке более, чем ощутимы. В среду на АЗС резко подорожал бензин, средняя цена на все виды которого выросла на 44 копейки за литр. Аналитики считают, что подорожание напрямую связано с ростом курса доллара.

Как реагируют на падение гривни в Национальном банке? Регулятор оправдывается, что сдерживание курса не входит в его обязанности, он будет лишь сглаживать избыточные колебания.

«У нас уже 3,5 года плавающий курс. Национальный банк не отвечает за курс ни по закону, ни по Конституции. Цель Национального банка – это достижение низкой стабильной инфляции, а не достижение какого-то курса», - заявил заместитель главы регулятора Олег Чурий.

По его словам, идея поддержки курса неверна в корне, поскольку Нацбанк не печатает доллары и евро, а поддерживать курс можно только набирая валютные долги или расходуя резервы.

В Нацбанке продолжают отмахиваться, что резко негативная динамика обменного курса гривни обусловлена временным фактором - традиционными для конца месяца выплатами правительством возмещения налога на добавленную стоимость в пользу бизнеса. По состоянию на вторник, объем таких выплат составил 6,9 млрд грн.

Кроме того, всему виной, якобы, является повышение спроса на валюту со стороны импортеров энергоносителей, выход нерезидентов из гривневых облигаций внутреннего госзайма, спрос на иностранную наличку, в частности, со стороны теневого аграрного сектора в связи с началом сезона, и операции корпоративного сектора по перечислению дивидендов за границу. Только за последний месяц бизнес вывел из Украины около 300 млн долл. В целом в текущем году Нацбанк ожидает, что общая сумма репатриации дивидендов составит 2,5-3 млрд долл.

Нацбанк категорически заявил, что не будет искусственно удерживать курс гривни на определенном уровне, продолжит придерживаться политики гибкого курсообразования, только сглаживая чрезмерные колебания на валютном рынке.

«С 2011 по 2014 год для поддержки курса на определенном уровне Национальный банк потратил 40 миллиардов долларов. Наш долг в иностранной валюте - 46 миллиардов. Так вот посчитайте – 40 миллиардов мы потратили для удержания курса на уровне 8, и это не привело ни к чему хорошему», - сказал Чурий.

Но если курс никто не будет поддерживать, то что же будет дальше? Следом за топливом, с большой долей вероятности, подорожают лекарства, ведь большинство из них импортируется. А следом и рост цен на продукты питания. Может стало бы легче, если бы правительство, наконец-то, разрешило неопределенность в отношениях с МВФ и выполнило ключевое условие для получения очередного транша в размере порядка 2 миллиардов долларов - повысило цены на газ для населения?

Гройсман идет ва-банк

Историческое решение о повышении цены на газ для населения до сих пор не принято. В среду правительство в очередной раз продлило действие нынешней стоимости голубого топлива - до октября. Журналисты об этом узнали случайно, кто-то на правах анонимности «слил» документ. Он по сей день не обнародован. Даже «Нафтогаз» на своей официальной странице в Facebook ссылается на неподтвержденные сообщения в СМИ.

Кстати, после открытого письма ведущих экономистов и призывов бизнес-ассоциаций как можно скорее повысить цены на газ, иначе страну ждет дефолт, премьер-министр Владимир Гройсман дал понять, что практически созрел к такому шагу. «Я ответственно вам заявляю - я не хочу повышать цены на газ. Я не хочу это делать. Это может быть только вынужденный шаг для того, чтобы не допустить экономической катастрофы и нищеты украинских граждан», - сказал Гройсман еще в середине июля, выступая в парламенте.

Но даже после практически двухнедельного отпуска премьера, решения по-прежнему нет. Почему глава правительства ведет опасную игру? Его намерения защитить украинцев от нищеты понятны – кто же захочет разозлить население накануне выборов непопулярными действиями? Тем более, перед глазами яркий пример предшественника Арсения Яценюка, рейтинг которого упал до нуля именно из-за таких реформ. То есть, Гройсману желание любой ценой остаться у власти и мешает поставить точку в «газовом вопросе». А властвовать Владимир Борисович хочет не мало - почти 10 лет. В противном случае, по его мнению, Украина никогда не станет экономически самодостаточной.

«Чтобы стать экономически самодостаточными, нам потребуется некоторое время. За 10 лет я могу справиться с этой задачей. Это означает, что каждый год наша экономика будет претерпевать положительные изменения», - заявил он, выступая перед украинскими послами.

Хотя о каких прорывных 10 годах можно говорить, если за несколько лет премьерства Гройсмана страна, из-за непринятия стратегического решения, продолжает оставаться перед страшным выбором.

А ситуация в экономике накаляется: гривня ушла в пике, дефицит госбюджета растет - по данным Госказначейства он достиг 13,4 млрд грн. И это, не говоря о предстоящих миллиардных выплатах по внешнему долгу.

По мнению экономистов, решить эту проблему можно исключительно при условии возобновления сотрудничества с МВФ и получения от него последующих траншей. А это, в свою очередь, возможно лишь повысив цены на газ.

Впрочем, в Минфине считают, что совсем уж краски сгущать не стоит. На уходящей неделе ведомство осуществило частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в 2019 году на 725 млн долларов. Средства уже поступили на счета. По мнению чиновников, эта операция позволяет Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности.

Кроме того, положительно настроен и сам премьер: «С 6 по 19 сентября приедет миссия МВФ, мы готовы к конструктивной, профессиональной работе. Я очень оптимистично смотрю на то, что мы продолжим сотрудничество, я в этом убежден».

Киевлянам пообещали горячую воду

Вот и завершилось для киевлян очередное лето без горячей воды. Но не это обстоятельство вызывает нервозность у столичных жителей, а то, что есть риск срыва начала отопительного сезона. Хотя, вроде бы, уже можно спокойно вздохнуть – горячая вода может появиться в середине сентября. По крайней мере, в этом уверил мэр Виталий Кличко после того, как руку помощи ему неожиданно протянул премьер-министр Владимир Гройсман.

Дело в том, что Кабмин пообещал предоставить дополнительную субвенцию Киеву, а «Нафтогаз» со своей стороны должен списать штрафы и пени, если столица признает долги компании «Киевэнерго», принадлежащей Ринату Ахметову.

Эпопея с горячей водой началась еще в мае. Тогда власти Киева сообщили, что «Нафтогаз» отказывается заключать договор на поставку газа с коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго» из-за долгов предыдущего оператора «Киевэнерго», в связи с чем газоснабжение столичных котелен прекратилось.

Позже Киевсовет принял решение, согласно которому долговые обязательства «Киевэнерго» не подлежат передаче на баланс «Киевтеплоэнерго». В ответ на это в «Нафтогазе» заявили, что готовы заключить договор на поставку газа, но только после определенности в вопросе правопреемственности задолженности. Вместо этого киевские власти решили закупить газ на ближайший месяц для обеспечения работы городских ТЭЦ на открытом рынке. И только в августе, когда ситуация перешла в разряд критической – с риском срыва начала отопительного сезона в Киеве, заместитель главы городской администрации Петр Пантелеев сообщил, что мэрии совместно с «Нафтогазом», при координации Кабмина, удалось наработать алгоритм действий, который разрешит проблему с энергоснабжением столицы.

«При условии выполнения алгоритма, принятия решения Кабмином, с «Нафтогазом» удастся заключить договор на поставку газа 15-16 сентября», - сказал Пантелеев.

На заседании правительства 29 августа премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству финансов найти источники в госбюджете для предоставления субвенции на погашение разницы в тарифах на коммунальные услуги в размере 730 млн грн.

«Я пообещал, что мы поможем Киеву выйти из этой сложной ситуации. Мы поработали с коллегами по правительству и максимально нашли возможности для того, чтобы поддержать Киев. Думаю, здесь разногласий не будет: очень важно вовремя подготовиться к отопительному сезону и вовремя его начать», - заявил Гройсман.

В кулуарах Кабмина Кличко уверил, что до середины сентября киевлянам включат горячую воду. Что ж, будем надеяться, что столичные жители вскоре вспомнят, как это здорово принимать ванну.

А пока киевские власти радуются обещаниям поставок голубого топлива, промышленные предприятия чешут затылок - «Нафтогаз» объявил, что цены на газ с 1 сентября для них снова вырастут: минимальные на 15,6% – до 12,249 грн за тысячу кубов, максимальные на 15% – до 13,338 грн. Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов. То есть, если покупатель не имеет задолженности перед НАК и будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая стоимость.

Скорее всего, такую цену потянут не все и тогда это обернется либо сокращением рабочих мест, либо и вовсе закрытием предприятий.

Людмила Росик