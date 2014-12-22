В Беларуси на два года введен запрет сделок с валютой на внебиржевом рынке

Сделки купли-продажи иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке Беларуси осуществляться не будут до 1 января 2017 года, за исключением сделок с Нацбанком. Такая информация содержится в постановлении правления Национального банка Беларуси, которое вступило в силу с 19 декабря 2014 года, передает БЕЛТА.

Читайте такжеЛукашенко на встрече с Порошенко: «Надо будет от Беларуси что-то – скажи, мы тебе за сутки все сделаем»В документе отмечено, что до указанной даты на биржевом валютном рынке сделки купли-продажи иностранной валюты будут совершаться без ограничения по суммам сделок. Обязательным реквизитом заявок на покупку иностранной валюты на биржевом валютном рынке является максимальный курс покупки иностранной валюты, по которому данные заявки могут быть исполнены.