Сбербанк России повысил ставку по ипотеке до 15% и прекратил автокредитование

Сбербанк России с 22 декабря прекратил прием заявок на автокредитование и часть ипотечных продуктов (строительство жилых домов, загородной недвижимости и гаражей), передает ТАСС.

Читайте такжеРоссияне массово изымают из банков наличку: Сбербанк стал главной жертвой паникиОдновременно Сбербанк повысил ставки на 2 процентных пункта (п.п.) по вновь принимаемым заявкам на базовые продукты ипотечного кредитования, на приобретение готового и строящегося жилья, которые теперь составляют от 14,5% до 16,0% годовых в рублях.

Также Сбербанк увеличил размер минимального первоначального взноса с 10-15% до 20%, а на продукт "Ипотека по двум документам" - с 40% до 50%.

Кроме того, банк сократил максимальный промежуток времени, в течение которого клиент должен найти квартиру, с четырех до двух месяцев.

"По заключенным кредитным договорам Сбербанк не повышал и не планирует повышать процентные ставки", - подчеркивают в банке.

Одновременно Сбербанк вводит надбавки к ставке по ипотеке: +0,5 процентного пункта (п.п.), если клиент не является зарплатным для банка, +1 п.п. на период до регистрации ипотеки, а также +1 п.п. при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика в соответствии с требованиями банка.

Читайте такжеЗападные банки начали сворачивать рублевые операцииТаким образом, при невыполнении всех этих условий ставка может составить 17,5%, что соответствует ставкам в других банках.

Повышение ставок банками России вызвано ростом ключевой ставки ЦБ РФ с 10,5% до 17% годовых.