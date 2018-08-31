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В какой валюте хранить сбережения: советы эксперта

18:33, 31 августа 2018
Финансы
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Украинцам сейчас нужно хранить сбережения в долларах - эксперт / фото УНИАН

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман утверждает, что сейчас сбережения нужно хранить в долларах, украинцам лучше открывать счета в американских банках и переводить деньги туда.

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Время инвестировать в украинское государство придет после выборов (запланированы в 2019 году), рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

По его словам, в 2018 году, скорее всего, доллар будет валютой №1, а в 2019-м — евро станет себя чувствовать лучше американской валюты.

"Сейчас сбережения нужно держать в долларах. Каждому украинцу сейчас разрешено вывезти за рубеж до 50 тысяч долларов в год. Поэтому я рекомендую открывать счета у американских брокеров и банков, и переводить деньги туда", — добавил собеседник.

Ранее инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса на чате в "Главреде" посоветовал украинцам хранить свои сбережения в разных валютах — иметь гривни, доллары и евро.

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Теги: #курс гривни#курс евро#курс доллара