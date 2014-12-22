Луценко: коалиция и правительство договорились увеличить налоги для олигархов

Коалиция и правительство согласовали изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.

Об этом заявил координатор парламентской коалиции, председатель депутатской фракции партии «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко, сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП».

В частности, по словам Луценко, «в ходе совещаний коалиции и правительства удалось найти общее виденье изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы».

Читайте такжеСюмар: Новый бюджет должен быть социально справедливым, затягивать пояса нужно всем «Сняты или изменены новации, которые резко критиковались бизнесом и общественными средами. Усилено налогообложение олигархических потоков», - сообщил политик.

«Ожидаем внесения официальных документов, чтобы взять их за основу работы комитетов и фракций», - сказал Луценко.