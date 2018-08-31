Украина возвращает долги - выплатила МВФ $160 миллионов

Следующие платежи запланированы 1 и 5 ноября.

Украина 31 августа перечислила Международному валютному фонду (МВФ) $160,3 млн в счет возврата основного долга.

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В частности, был осуществлен платеж в размере 114,3 млн СПЗ (спецправа заимствования) или около $160 млн, сообщает FinClub со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Платеж был проведен по программе stand by arrangement от апреля 2014 года. Всего в течение августа Украина перечислила фонду $605,6 млн.

Следующие платежи запланированы 1 и 5 ноября.

Как сообщал УНИАН, объем предстоящих выплат Украины по внешнему государственному долгу до конца 2018 года составляет 90,98 млрд грн, или 3,24 млрд долл. по текущему курсу Национального банка Украины.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-июль 2018 года сократился на 0,8% в долларовом эквиваленте - до 75,71 млрд долл., на 5,4% в гривневом эквиваленте - до 2,026 трлн грн.

Справка УНИАН. Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.

12 июля Рада приняла поправку в закон о судоустройстве, предполагающую рассмотрение Высшим антикоррупционным судом всех отнесенных к его юрисдикции дел, включая все новые апелляции по соответствующим решениям, вынесенным судами первой инстанции. На этой поправке настаивал МВФ.

Помимо принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству нужно пересмотреть цены на газ и внести соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.