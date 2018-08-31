Украина присоединилась к решению Совета ЕС о продлении экономических санкций против России

Кроме Украины, еще три страны присоединились к решению Совета ЕС.

Украина, Черногория, Албания и Норвегия и присоединились к решению Совета Европейского Союза от 5 июля о продлении экономических санкций против России из-за нарушения ею территориальной целостности и суверенитета Украины на следующие полгода - до конца января 2019 года.

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Об этом говорится в заявлении Высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, размещенном на сайте Совета ЕС.

В частности, 5 июля Совет ЕС принял решение 2018/964, продлив действие ограничительных мер на следующие шесть месяцев - до 31 января 2019 года.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, которая является членом европейской экономической зоны, а также Украина присоединились к этому заявлению», - говорится в документе.

Указанные страны должны осуществить шаги, чтобы их национальная политика соответствовала решению Совета ЕС о санкциях. В ЕС приняли к сведению обязательства этих стран и приветствуют их решение.

Как сообщал УНИАН, 29 июня лидеры 28 стран-членов Европейского Союза согласились продлить экономические санкции против России из-за нарушения ею территориальной целостности и суверенитета Украины на следующие полгода - до конца января 2019 (до 31 января 2019).

5 июля Совет ЕС официально утвердил решение еще на полгода продлить действие санкций против России, направленных на конкретные сектора её экономики.

Справка УНИАН. В 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные сектора экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили привязать эти санкции к выполнению Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода.