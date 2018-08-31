Гривня заходит в осень с курсом 28,24 за доллар

Текущие котировки на 9 копеек выше уровня открытия торгов.

В пятницу, 31 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,23/28,25 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 9 копеек выше уровня открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,82/32,87 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,2483 грн/долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2824.6117 (31 августа – 2811.6426)

100 EUR – 3290.9551 (31 августа – 3278.3753)