Европейский инвестбанк выделяет Украине кредиты на 600 млн евро
11:36, 22 декабря 2014Финансы
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Два соглашения предполагают выделение 200 млн евро на инфраструктурные проекты и 400 млн евро на развитие предприятий малого и среднего бизнеса.
ЕИБ продолжает финансовую поддержку Украины / Фото УНИАН
Украина и Европейский инвестиционный банк подписали два кредитных соглашения общим объемом 600 млн евро для финансирования проектов восстановления инфраструктуры, в особенности в пострадавших от войны Луганской и Донецкой областях, а также возрождения малого и среднего бизнеса.
Церемония подписания прошла в Кабинете министров в присутствии премьер-министра Украины Арсения Яценюка и вице-президента Европейского инвестбанка Ласло Бараная.
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