Европейский инвестбанк выделяет Украине кредиты на 600 млн евро

Украина и Европейский инвестиционный банк подписали два кредитных соглашения общим объемом 600 млн евро для финансирования проектов восстановления инфраструктуры, в особенности в пострадавших от войны Луганской и Донецкой областях, а также возрождения малого и среднего бизнеса.

Церемония подписания прошла в Кабинете министров в присутствии премьер-министра Украины Арсения Яценюка и вице-президента Европейского инвестбанка Ласло Бараная.

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