В Киргизстане принимают экстренные меры для спасения нацвалюты в связи с падением рубля

Президент Киргизстана потребовал от Нацбанка страны максимального снижения рисков для национальной экономики от возможных внешних шоков, об этом глава Киргизстана заявил в понедельник во время встречи с председателем Национального банка республики Толкунбеком Абдыгуловым, сообщают РИА Новости.

По данным НБ Киргизстана, с августа сом подешевел по отношению к доллару на 11,42%. Власти Киргизстана предпринимают экстренные меры по обеспечению стабильности нацвалюты в связи с падением рубля. Фактически каждый день Нацбанк выходит на рынок со значительными долларовыми интервенциями. Глава НБ считает, что резервов главного банка страны хватит на то чтобы поддерживать курс нацвалюты в течение полугода и заверил, что не допустит резкого падения курса сома.

"Глава государства отметил особую важность мониторинга Национальным банком экономической ситуации в странах, являющихся важнейшими торгово-экономическими партнерами Киргизстана, и максимального снижения рисков для национальной экономики от возможных внешних шоков", — сообщает пресс-служба президента страны.

Читайте такжеПадение рубля: спасательная операция Путина - Le Figaro

Во время встречи были также обсуждены меры по улучшению доступа финансовых учреждений и предпринимателей к более дешевым и долгосрочным кредитам, отметили в пресс-службе.

В конце прошлой недели Нацбанк Киргизстана констатировал начало спекулятивной атаки на национальную валюту. В частности, НБ провел специальную акцию "выбросив" на рынок около 2 миллионов наличных долларов по курсу 57,8 сома. Уже через три часа вся эта сумма была выбрана частными обменными бюро, которые выставили доллары на продажу по 60 сомов. Абдыгулов заявил, что если обменные пункты в погоне за наживой продолжат влиять на стабильность национальной валюты, то Национальный банк выступит с инициативой по их закрытию.

На ситуацию на валютном рынке Киргизстана влияет нестабильность в рублевой зоне.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия заплатит Киргизстану за вхождение в Таможенный союз $1,2 млрд.