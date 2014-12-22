Внешний госдолг Украины в 2014 году сохранился на уровне $72 млрд

Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк 22 декабря в ходе церемонии подписания двух кредитных соглашений с Европейским инвестиционным банком.

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«Нам удалось сохранить объем внешней задолженности на уровне 72 млрд долл., – сказал Яценюк. - Возможно до конца года картина несколько изменится, но мы держим баланс всеми силами, которые в наших руках».

Как сообщал УНИАН, объем валового внешнего долга Украины во втором квартале 2014 года по сравнению с первым кварталом сократился на 0,4%, или 592 млн долл., – до 136,790 млрд долл.

По оценкам МВФ, а также международных рейтинговых агентств, Украине в 2015 году для выплаты внешних долговых обязательств потребуется порядка 11–15 млрд долл.

Также сообщалось, что госдолг Украины за 5 лет вырос почти в два раза и составил на 31 октября 2014 года 72,995 млрд долл., что на 33,182 млрд долл. или в 1,8 раза больше показателя на 1 января 2010 года.

Госбюджет Украины на 2014 год установил предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.