Яценюк обещает потратить 600 млн евро от Европейского инвестбанка на развитие экономики

Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе церемонии подписания соглашений в Кабинете министров.

«Два кредитных соглашения направлены на развитие экономики, а не на погашение старых долгов, которые набрали предыдущие правительства. Предыдущее правительство вместе с предыдущим президентом увеличили внешний долг Украины вдвое за 4 года. Фактически они взяли 40 млрд долл., которые мы сейчас думаем как возвращать и обслуживать», - сказал Яценюк.

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При этом, по словам премьера, соглашения – это мощный сигнал поддержки украинской экономики со стороны ЕС.

«Наша общая программа с ЕИБ направлена на кредитование малого и среднего бизнеса. Мы получили 400 млн евро (один из кредитов - УНИАН), которые можно отправить через украинские банки бизнесу. Срок кредита – 10 лет. Кроме того, Европейский инвестбанк предоставил Украина наиболее преференционное условие. Процентная ставка – всего-навсего 1,5% годовых», - подчеркнул глав правительства.

Говоря о втором кредите – объемом 200 млн евро, Яценюк подчеркнул, что это не просто слова, а прямое участие Европейского инвестбанка в проектах восстановления территорий Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем украинской власти, а также восстановления смежных территорий – Запорожья, Днепропетровска, Харькова. «Кроме того, это помощь временно перемещенным лицам в деле их возвращения назад – на те территории, где они проживали раньше, - подчеркнул Яценюк. – Общий объем этого кредита 200 млн евро сроком на 20 лет. Получателями кредита станут муниципалитеты территорий».

По словам Яценюка, сейчас правительство готовит обращения в муниципалитеты, к мерам городов о подготовке инфраструктурных проектов, которые могут быть профинансированы за счет кредита ЕИБ. Все средства, по словам Яценюка, будут предоставляться на прозрачных условиях, но при этом их использование будут контролировать и украинская, и европейская сторона.

Как сообщил УНИАН, Украина и Европейский инвестиционный банк подписали два кредитных соглашения общим объемом 600 млн евро для финансирования проектов восстановления инфраструктуры, в особенности в пострадавших от войны Луганской и Донецкой областях, а также для возрождения малого и среднего бизнеса.