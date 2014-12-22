Кабмин хочет представить в Раде проект госбюджета во вторник

Об этом сообщила журналистам министр финансов Украины Наталия Яресько.

"Мы надеемся внести такие планы. Но вчера вечером мы еще вносили правки. Я не уверена точно, - сказала Яресько. - Показатели еще согласовываем, (макропоказателей - УНИАН) еще нет".

Читайте такжеНацбанк не будет советовать Кабмину, какой курс закладывать в бюджет-2015

Причем она подчеркнула, что пока еще не видела расчетов Национального банка по прогнозному курсу гривни и показателям инфляции.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что Кабмин подаст на рассмотрение парламента проект бюджета вместе с проектом Налогового кодекса и Бюджетного кодекса на текущей неделе. Причем премьер озвучил показатель курса гривни, который предварительно закладывается в проект бюджета на уровне в среднем 17 грн за долл.

Также сообщалось, что министр экономики Айварас Абромавичусобещает проект бюджета до 20 декабря.