Кабмин хочет представить в Раде проект госбюджета во вторник

12:42, 22 декабря 2014
Финансы
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Кабинет министров Украины рассчитывает внести окончательный проект бюджета на 2015 год в парламент во вторник, 23 декабря, как и было запланировано ранее, но основные показатели документа еще обсуждаются.

REUTERS

Об этом сообщила журналистам министр финансов Украины Наталия Яресько.

"Мы надеемся внести такие планы. Но вчера вечером мы еще вносили правки. Я не уверена точно, - сказала Яресько. - Показатели еще согласовываем, (макропоказателей - УНИАН) еще нет".

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Причем она подчеркнула, что пока еще не видела расчетов Национального банка по прогнозному курсу гривни и показателям инфляции.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что Кабмин подаст на рассмотрение парламента проект бюджета вместе с проектом Налогового кодекса и Бюджетного кодекса на текущей неделе. Причем премьер озвучил показатель курса гривни, который предварительно закладывается в проект бюджета на уровне в среднем 17 грн за долл.

Также сообщалось, что министр экономики Айварас Абромавичусобещает проект бюджета до 20 декабря.

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