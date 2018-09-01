ЕС за год действия Соглашения об ассоциации стал крупнейшим торговым партнером Украины - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что власть продолжит углублять не только торгово-экономическую, но и секторальную и политическую интеграцию Украины в Евросоюз.

ЕС за год действия в полном объеме Соглашения об ассоциации стал крупнейшим торговым партнером Украины.

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Об этом президент Петр Порошенко написал в Facebook. «Ровно год назад в полном объеме вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС - знамя Революции Достоинства, путеводный указатель для реформ и нашего европейского будущего.

Это символ нашей независимости, и именно поэтому так важна его надлежащая имплементация. Именно во время голосований за евроинтеграционные законы показывают истинные лица популисты, скептики и реваншисты, которые говорят об изменениях только на словах, для которых собственные политические и бизнес-интересы важнее достойного будущего всего Украинского государства», - отметил президент.

Он поблагодарил правительство, представителей проевропейского парламентского большинства и гражданского общества за активные и искренние усилия по имплементации Соглашения.

По словам президента, уже есть первые результаты действия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Сегодня страны Евроcоюза стали крупнейшим торговым партнером Украины - доля ЕС во внешней торговле Украины достигла 42%. За первое полугодие этого года мы экспортировали в ЕС товаров и услуг на $11,2 млрд, что почти на $2 млрд больше аналогичного периода прошлого года», - написал Порошенко.

Он заверил, что власть и далее будет углублять не только торгово-экономическую, но и секторальную и политическую интеграцию Украины в ЕС, поскольку это путь возвращения в общий европейский дом.

«Наша задача - довести это дело до конца, обеспечить полноправное членство Украины в Евросоюзе. Как президент, буду прилагать к этому максимум усилий. Как и обещал, внесу в Верховную Раду законопроект о закреплении в Конституции Украины нашего курса на вступление в ЕС и НАТО», - подчеркнул Порошенко.