"По 60 за доллар": эксперт назвал худший сценарий для гривни

После избирательной гонки очень высока вероятность, что пружина развернется, и курс улетит к отметке в 60 грн за "бакс", говорит доктор экономических наук.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман считает, что в Украине власти выборов (запланированы в 2019 году) постараются удержать курс гривны не выше 30-32 грн за доллар. После избирательной гонки очень высока вероятность, что пружина развернется, и курс улетит к отметке в 60 грн за "бакс".

Об этом эксперт рассказал во время чата на "Главреде".

По его словам, проблема гривны — это проблема слабости украинской экономики, которая, в свою очередь, является отражения слабости политических институтов.

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"Поэтому, если хотите иметь сильную гривну, сначала измените политические институты. Экономика вторична. Прогнозы на следующий год — в лучшем случае 30-32 гривны за доллар", — добавил собеседник.

"Например, если возобновляем сотрудничество с МВФ, и выборы проходят успешно во всех смыслах этого слова, то есть запустят механизм плюралистической демократии. Ну, а в худшем случае — будет 60 гривен за доллар", — заявил он.

Найман подчеркнул, что гривна — не валюта сбережений, а расчетная единица. "И пока такой статус сохранится, она обречена дешеветь… Снижение курса гривны является объективной необходимостью для улучшения позиций экспортеров и увеличения поступлений в госбюджет, а также отражает институциональную слабость Украины", — сказал эксперт.

"В начале года Нацбанк искусственно укрепил гривну, за что сейчас мы все будем расплачиваться ускорением инфляции и девальвации", — утверждает доктор экономических наук.

Как сообщал УНИАН, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман утверждает, что сейчас сбережения нужно хранить в долларах, украинцам лучше открывать счета в американских банках и переводить деньги туда.