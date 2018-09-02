Эксперт сказал, какие санкции способны остановить Россию

Цены на нефть могут взлететь, предупредил доктор экономических наук.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман считает, что Российскую Федерацию может остановить только введение эмбарго на продажу энергоносителей и отключение от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).

Новый пакет ограничительных мер США против РФне является "адским", рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

По его словам, "реально полноценный пакет новых санкций против России еще находится на стадии доработки, и пока там больше угроз, чем реальных действий".

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"Реально Россию может остановить только введение эмбарго на продажу энергоносителей и отключение от "Свифта". Но так как впереди запрет на продажу энергоносителей из Ирана, который вступит в силу в ноябре, то одновременный аналогичный пакет санкций против России приведет к... взлету цен на нефть (200 долларов за баррель, а то и выше), что обрушит мировую экономику", — отметил собеседник

Найман не исключает, что подобное развитие событий не только возможно, но и является целью определенных кругов.

Как сообщал УНИАН, 27 августа, вступили в силу антироссийские санкции США, введенные в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ограничительные меры включают запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения.

Кроме того, новые меры предусматривают прекращение внешней помощи России, за исключением экстренной гуманитарной помощи, поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства, а также отказ от финансовой помощи, выдачи России любых кредитов и кредитных гарантий.