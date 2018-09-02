Астролог спрогнозировал, когда ждать нового обвала гривни

По пессимистичному прогнозу, осенью курс нацвалюты может упасть до 40 гривень за доллар.

Ближе к ноябрю гривня обвалится, ее курс по отношению к доллару США составит 35 гривень за доллар, считает астролог Влад Росс.

В своем материале для «Главреда» предсказатель указал на негативный для украинской валюты момент – гривня была введена в обращение на ущербной Луне.

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«Это говорит о том, что в отличие от, например, грузинского лари, который является более-менее стабильной валютой, украинская гривна все время будет "в ущербе" по отношению к другим валютам мира», - предупредил он.

Кроме того, в момент введения в обращение гривни – 2 сентября 1996 года – Луна была в Тельце, в чем также просматривается некая цикличность. На протяжении шести-восьми лет украинская валюта может быть относительно стабильной, а затем внезапно девальвировать.

«Например, вспомните девальвацию 1998 года, за которой последовали шесть лет стабильности, а за ними – 2004-2005 годы, когда вновь случилась резкая девальвация. Замечу также: гривна всегда плохо реагирует на годы, которые заканчиваются на восьмерку: 1998-й, 2008-й, 2018-й…В такие годы она всегда обваливается. Так, в 1998 году курс обвалился с двух гривен до четырех за доллар, в 2008-м он обвалился с пяти гривен до восьми за доллар. И вот 2018 год, и мы вновь наблюдаем девальвацию», – напомнил Росс.

По его словам, в гороскопе гривни видно, что удерживать девальвацию будет непросто из-за хитросплетения в момент рождения нашей национальной валюты. Так, Нептун тогда был в оппозиции к Венере, а Венера – это номинал денег. Это сулит постоянные финансовые аферы.

«К тому же, оппозиция Меркурия к Сатурну говорит о том, что хорошего светлого будущего, как у доллара или евро, у гривни, скорее всего, никогда не будет. Ее ждут постоянные обвалы через четное количество лет: шесть, восемь, десять. Не исключен вариант, что по отношению к евро курс составит 100, 150 или даже 200 гривен», – предупредил астролог.

«Вообще, по моему прогнозу, гривня обвалится и ее курс по отношению к доллару составит 35 гривен за доллар. И будет это где-то к ноябрю. Перспектива не очень обнадеживает. Однако может быть и 40 гривен за доллар, по пессимистичному прогнозу. Точно могу сказать, что меньше 30-35 гривен за доллар уже не будет», –заключил он.

Напомним, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман считает, что волна мирового кризиса, который провоцирует дефицит долларов, дойдет до Украины, поэтому нужно беречь кэш (наличные деньги).