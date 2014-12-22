РФ входит в полноценный экономический кризис – Кудрин

Россия входит в полноценный экономический кризис, ВВП страны может упасть в 2015 году на 2-4%, заявил глава Комитета гражданских инициатив, бывший министр финансов России Алексей Кудрин, сообщает Прайм.

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По его словам, в случае, если цена на нефть в 2015 году будет находиться на уровне около 80 долларов за баррель, то падение экономики составит 2%, а если нефть останется на уровне 60 долларов, то падение может составить 4%.

Кудрин не исключает, что международный рейтинг России в 2015 году может быть снижен до "мусорного". Кудрин также ожидает череды дефолтов в будущем году.

Также Кудрин заявил, что в следующем году инфляция в РФ может составить 12-15%.

"В следующем году мы переходим в двузначную инфляцию", - добавил он.

Кудрин также ожидает снижения импорта на 40% в будущем году.

"Прежде всего, риску будет подвержен импорт товаров инвестиционного характера. Например, строительные товары, товары для формирования инвестиционных объектов, поскольку нынешняя цена в рублевом выражении на инвестиционные товары и услуги станет малоподъемной для экономики тех проектов, которые планировалось реализовать", - полагает он.

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По мнению Кудрина, все это затормозит реализацию инвестиционных проектов в России в следующем году, в том числе из-за ограничения доступа к современным технологиям и оборудованию из-за санкций.