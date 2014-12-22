Официальный курс гривни упал до нового исторического минимума

Национальный банк Украины сегодня, 22 декабря, с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 15,8544 грн/долл., что на 8 копеек ниже последнего исторического минимума, установленного НБУ 17 декабря на уровне 15,7789.

Учитывая установленный официальный курс, с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 97,48% (на 7,79 грн), или в 1,97 раза.

Читайте такжеУНИАН запустил проект "Гречкометр", где сравнил падение гривни и рубля, а также цены на хлеб, гречку и сольСогласно информации официального сайта Национального банка Украины, 22 декабря с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1585.4396 (с 14.00 19 декабря – 1576.9370);

100 евро – 1946.7613 (с 14.00 19 декабря – 1937.2671);

10 российских рублей – 2.6127 (с 14.00 19 декабря – 2.6457).