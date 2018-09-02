Эрдоган заявил о необходимости положить конец доминированию доллара в мире

По словам президента Турции, зависимость от доллара в мировой торговле стала большой проблемой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости положить конец доминированию доллара в мировой торговле.

Он указал, что зависимость от доллара в мировой торговле стала большой проблемой, сообщает РБК со ссылкой на Hurriyet.

Эрдоган пояснил, что необходимо постепенно прекратить монополию доллара, используя местные и национальные валюты в расчетах.

В середине августа президент Турции заявил, что его страна готовится перейти на расчеты в национальной валюте с Россией, Китаем, Ираном и Украиной. Эрдоган отметил, что также хотел бы перейти на расчеты в евро с Евросоюзом.