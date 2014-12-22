Кабмин предлагает снизить вдвое единый соцвзнос и повысить рентные платежи и часть акцизов

Правительство предлагает вдвое уменьшить ставку единого социального взноса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов парламента.

По его словам, правительство предлагает “реформаторский законопроект о едином социальном взносе — мы вдвое уменьшаем ставку плюс уменьшается ставка на налогообложение малого бизнеса и продлевается режим без проверок”.

Читайте такжеВ Раде хотят поднять акцизы на алкоголь и сигареты до минимального уровня ЕСКириленко сообщил, что планируется повышение рентных платежей и части акцизов. При этом он отметил, что продолжается дискуссия, в том числе со многими депутатами из правящей коалиции, по этим вопросам.