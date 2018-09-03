Нацбанк подсчитал, на сколько гривня подешевела к доллару

Гривня в августе обесценилась к доллару на 5,7%, к евро - на 5,8%.

Национальная валюта Украины за август девальвировала к доллару США на 5,7% по официальному обменному курсу.

Читайте такжеЭксперт посоветовал украинцам, как лучше хранить деньги

Как говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за август, опубликованном на сайте регулятора, ослабление гривни к евро за этот период составило 5,8%.

Регулятор пояснил, что в августе на валютном рынке усилилась турбулентность, так как традиционно накануне осени вырос спрос со стороны импортеров энергоресурсов и товаров потребительского направления. Дополнительным психологическим фактором стала финансовая нестабильность в Турции и опасения относительно ее распространения на другие рынки.

Кроме того, как отметил НБУ, под влиянием негативных ожиданий, которые в том числе сезонно ухудшаются накануне осени, снизилось предложение валюты и вырос спрос на нее со стороны населения на наличном рынке.

Также сообщается, что для снижения интенсивности колебаний курса Нацбанк увеличил присутствие на валютном рынке, в частности, продал в августе на 651 млн долл. больше валюты, чем купил. С начала года показатель покупки валюты остается выше ее продажи на 549 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины в июле девальвировала к доллару США по официальному курсу на 2,2%.

Текущие котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины, по данным дилеров коммерческих банков, составляют 28,24/28,28 гривни/доллар.