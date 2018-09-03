цей матеріал доступний українською

Украинская гривня отпраздновала 22-летие

12:03, 03 сентября 2018
Финансы
306 1
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеВ Нацбанке объяснили, почему гривня обесценилась в 14 раз (инфографика)

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, сейчас в обороте наличная гривня на общую сумму свыше 373,6 миллиарда гривень, в том числе монеты на 2,1 миллиарда гривень (13 миллиардов штук) и банкноты на 371,4 миллиарда гривень (2,9 миллиарда штук).

По информации НБУ, общее количество банкнот на душу населения составляет 68 штук, а разменных монет - 293.

Справка УНИАН. 2 сентября 1996 года в Украине состоялась денежная реформа, в ходе которой гривня заменила карбованцы и стала национальной валютой страны. Обмен проводился со 2 по 16 сентября 1996 года, и в этот период в наличном обороте параллельно функционировали гривня и карбованец. После 16 сентября 1996 года гривня стала единственным средством платежа на территории Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #украинская гривня