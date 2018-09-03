Украинская гривня отпраздновала 22-летие

Сейчас в обороте наличная гривня на сумму свыше 373,6 миллиарда гривень.

Национальная валюта Украины отпраздновала 22-летие с момента денежной реформы 2 сентября 1996 года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, сейчас в обороте наличная гривня на общую сумму свыше 373,6 миллиарда гривень, в том числе монеты на 2,1 миллиарда гривень (13 миллиардов штук) и банкноты на 371,4 миллиарда гривень (2,9 миллиарда штук).

По информации НБУ, общее количество банкнот на душу населения составляет 68 штук, а разменных монет - 293.

Справка УНИАН. 2 сентября 1996 года в Украине состоялась денежная реформа, в ходе которой гривня заменила карбованцы и стала национальной валютой страны. Обмен проводился со 2 по 16 сентября 1996 года, и в этот период в наличном обороте параллельно функционировали гривня и карбованец. После 16 сентября 1996 года гривня стала единственным средством платежа на территории Украины.