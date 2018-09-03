Остаток денег на счете Госказначейства за август вырос в 14 раз

По сравнению с показателем на начало года, остаток вырос в 5 раз.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 сентября 2018 года составил 27,085 миллиарда гривень, что в 13,6 раза выше показателя месяцем ранее.

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Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, текущий остаток в 5,3 раза выше показателя на начало года, однако в 2,3 раза ниже показателя на аналогичную дату прошлого года.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 января 2018 года составил 5,099 миллиарда гривень, что в 2,8 раза ниже показателя на 1 января 2017 года.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.