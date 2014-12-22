Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

В преддверии новогодних праздников, а также в ожидании принятия госбюджета-2015 валютный рынок может несколько стабилизироваться. Однако значительного укрепления гривни ожидать не стоит, так как до сих пор сохраняется острой ситуация на Донбассе. По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, средний курс продажи безналичного доллара на неделе может находиться в диапазоне 17,50–20 гривен, наличного – 16,5–17,50 грн.

Предпраздничное состояние в канун Рождества для евровалюты – это повышенная волатильность. Кроме того, дополнительные риски для евро могут исходить со стороны нарастающей геополитической напряженности, так как США расширили санкции против России.

Читайте такжеПорошенко поблагодарил США за санкции в связи с аннексией КрымаПо прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, евро на международном рынке в этот период может торговаться в диапазоне 1,2000–1,2300. Средний курс продажи наличного евро в этом случае, при стабильном курсе доллара США, может составить 20,34–20,84 грн.

Новые санкции в отношении России со стороны США могут в начале недели оказать давление на рубль. Конечно, не стоит ждать столь же сильного ослабления, как ранее, поскольку в поддержку российской валюты сейчас действуют Минфин и Центробанк. К тому же, в России начинается налоговый период, что вызывает рост спроса на рублевую ликвидность. С определенным оптимизмом рубль может воспринять и новость о стабилизации цен на нефть. Тем не менее, в понедельник движение пары USD/RUB к уровню 64,1790 исключать не стоит. Хотя, как только ситуация с санкциями будет отыграна, рубль, в силу выше названных факторов, может попытаться восстановить потери. Курс продажи наличного рубля в Украине на текущей неделе может составить 0,27–0,29 грн.