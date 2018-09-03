Что ждет гривню осенью: появился прогноз аналитиков

Наименее оптимистичный прогноз дает директор департамента рыночных исследований IBI-Rating Виктор Шулик. По его мнению, к ноябрю доллар может впервые с 2015 года пробить отметку в 30 грн.

По оценкам экспертов, курс гривны в сентября может стабилизироваться, однако к ноябрю доллар может впервые с 2015 года пробить отметку в 30 грн.

Об этом сообщает "Лига.Финансы".

Так, начальник продаж казначейских продуктов ОТП Банка Юрий Крохмаль говорит, что в сентябре в страну начнет заходить валютная выручка аграриев. Это может отчасти укрепить курс гривни.

"Наряду с этим следует учитывать, что в активный сезон войдут и импортеры, а НБУ будет будет использовать каждую возможность для пополнения резервов, – отмечает Крохмаль. – Поэтому на сильное снижение котировок рассчитывать не приходится".

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При этом аналитики отмечают, что смягчить давление на курс гривни со стороны глобальных трендов может риторика руководства США, которое в последнее время заявляло о вреде сильного доллара местной экономике, говорит руководитель аналитического подразделения ICU Александр Вальчишен. Также на ситуацию может позитивно повлиять решение Нацбанка о втором подряд повышении учетной ставки, которое объявят 6 сентября, добавляет начальник управления дилинговых операций банка Пивденный Олег Ропяк.

В ОТП Банке ориентируются на широкий курсовой диапазон в 27 – 28,8 грн/$ в сентябре. В банке Кредит Днепр прогнозирует 27,5 – 28,5 при условии отсутствия политических и экономических шоков. Ропяк из банка Пивденный считает реалистичным диапазон 28 – 29 грн/$. В Альпари ориентируется на 29 грн/$ к концу сентября, старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин – на стабилизацию курса в диапазоне 27,75-28,5 грн/$.

Наименее оптимистичный прогноз дает директор департамента рыночных исследований IBI-Rating Виктор Шулик. По его мнению, к ноябрю доллар может впервые с 2015 года пробить отметку в 30 грн.

"Мы еще не знаем, каким будет решение МВФ и в каком временном периоде. То, что озвучивается уполномоченными органами страны – не более чем предположения или пожелания", - говорит эксперт.

Как сообщал УНИАН, эксперт назвал худший сценарий для гривни. По его прогнозам, доллар может преодолеть отметку в 60 гривень.