Доллар в столичных обменниках просел до 28,35 гривни

Продать доллары можно за 28,10 гривни.

Стоимость доллара в киевских обменных пунктах сегодня, 3 сентября, просела до 28,35 гривни, евро – до 33,10 гривни.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 28,10 гривни, евро - за 32,50 гривни за одну денежную единицу.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к 11:00 установились на уровне 28,24/28,28 гривни/доллар, что соответствует уровню открытия торгов.

Как сообщал УНИАН, за август гривня девальвировала к доллару США на 5,7% по официальному обменному курсу.

Как говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за август, опубликованном на сайте регулятора, ослабление гривни к евро за этот период составило 5,8%.

Регулятор пояснил, что в августе на валютном рынке усилилась турбулентность, так как традиционно накануне осени вырос спрос со стороны импортеров энергоресурсов и товаров потребительского направления. Дополнительным психологическим фактором стала финансовая нестабильность в Турции и опасения относительно ее распространения на другие рынки.