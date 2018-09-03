Кубив: проект бюджета-2019 представят в Раду вовремя

Госбюджет должен быть представлен до 15 сентября.

Проект государственного бюджета на 2019 год будет представлен в Верховную Раду Украины вовремя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

"Бюджет на 2019 год правительством будет представлен вовремя до 15 сентября 2018 года", - сказал он.