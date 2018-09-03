Кубив: проект бюджета-2019 представят в Раду вовремя
14:30, 03 сентября 2018Финансы
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Госбюджет должен быть представлен до 15 сентября.
Первый вице-премьер уверен, что проект бюджета подадут в Раду вовремя / Фото УНИАН
Проект государственного бюджета на 2019 год будет представлен в Верховную Раду Украины вовремя.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
"Бюджет на 2019 год правительством будет представлен вовремя до 15 сентября 2018 года", - сказал он.
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