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Кубив: проект бюджета-2019 представят в Раду вовремя

14:30, 03 сентября 2018
Финансы
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Первый вице-премьер уверен, что проект бюджета подадут в Раду вовремя / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

"Бюджет на 2019 год правительством будет представлен вовремя до 15 сентября 2018 года", - сказал он.

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Теги: #госбюджет-2019