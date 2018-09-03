Активы работающих в Украине банков выросли на 16 миллиардов

На начало августа в Украине работало 82 банка, как и на начало года.

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за июль 2018 года выросли на 15,569 миллиарда гривень, или на 1,2%, – до 1,315 триллиона гривень.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года активы работающих банков сократились на 19,245 миллиарда гривень, или на 1,4%.

Обязательства банков выросли на 1,1% в июле, но при этом сократились на 0,3% с начала года - до 1,169 триллиона гривень.

Капитал банков вырос на 1,6% в июле, но при этом сократился на 9,9% с начала года - до 145,1 миллиарда гривень.

Также сообщается, что на начало августа в Украине работало 82 банка, как месяцем ранее и на начало текущего года.

Как сообщал УНИАН, активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за 2017 год выросли на 80 миллиардов гривень, или на 6,4%, – до 1,336 триллиона гривень.