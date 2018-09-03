В Украине стартовал проект "Электронный чек"

Теперь предприниматели смогут осуществлять регистрацию расчетов с помощью мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и других средств коммуникации.

Государственная фискальная служба запустила пилотный проект по внедрению электронного чека (e-Receipt), говорится в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации, переданном УНИАН.

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Согласно сообщению, данная инициатива является составной частью пилотного проекта по применению новейших моделей для регистрации расчетных операций и проекта Министерства финансов Украины "Налоги это просто".

Как поясняется, для фискализации расчетов предусмотрено технологическое решение, которое не требует обязательного применения традиционных регистраторов и печати бумажных чеков, и может быть установлено на любой электронное устройство. Сам фискальный чек можно будет проверить в открытой части электронного кабинета ДФС.

В сообщении отмечается, что Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает необходимость детенизации экономики и создание равных конкурентных условий для всех субъектов хозяйствования и считает одним из инструментов решения этой проблемы фискализацию всех хозяйственных операций.

"В то же время мы понимаем представителей небольших компаний, для которых действительно может быть затратно и сложно использовать кассовые аппараты в хозяйственной деятельности. Именно поэтому мы полностью поддерживаем пилотный проект правительства, направленный на изучение возможностей использования наряду с традиционными моделями регистраторов расчетных операций, более инновационных и дешевых в эксплуатации устройств, в том числе мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков или других средств коммуникации", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, правительство 13 июня приняло решение об упрощении осуществления предпринимателями регистрации операций расчетов, в частности, теперь предприниматели смогут осуществлять регистрацию расчетов с помощью мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и других средств коммуникации.

В Кабмине отметили, что предпринимателям будет доступна онлайн регистрация через телефон или планшет. При этом отсутствует необходимость предоставления подтверждающих документов, отсутствует абонентская плата и используется электронный чек с QR-кодом, который будет автоматически вноситься в реестр, доступный в электронном кабинете налогоплательщика. Для обработки данных ГФС планирует использовать два независимых дата-центра, а программное обеспечение для них обеспечит за счет экономии средств по другим проектам благодаря использованию системы Prozorro.

Предложенная система применения РРО легко интегрируется с другими системами ГФС и бухгалтерскими программами.

Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, правительственное решение о внедрении новой системы регистрации расчетных операций при помощи планшетов и смартфонов через электронный чек позволит бизнесу сэкономить не менее 2,5 миллиарда гривень.