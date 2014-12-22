Яценюк обещает усилить налогообложение большого бизнеса

Кабинет министров в рамках налоговой реформы намерен изменить ставки ренты на пользование недрами, а также изменить ставку единого социального взноса на общеобязательное пенсионное страхование в течение трех лет, заяви в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Какие цели мы поставили? Первая цель – налоговая справедливость. В рамках налоговой справедливости мы предлагаем новые подходы в налогообложении большого бизнеса. В первую очередь, повышены ставки ренты, а именно: именно руда, нефть газ и конденсат», - сказал Яценюк.

Еще один пункт реформы, по словам Яценюка, – денонсация Соглашения об упразднении двойного налогообложения между Украиной и Кипром, которая ежегодно приводила к потерям бюджета до 6 млрд грн.

«Третье - трансфертное ценообразование, а именно, - невозможность спрятать прибыль в офшорных зонах и невозможность продавать товары по цене ниже рыночной и установленной на биржах», - сказал Яценюк.

Также он подчеркнул, что налоговая справедливость предполагает установления принципа, когда тот, кто больше зарабатывает, будет платить больше налогов. «Кто зарабатывает меньше и требует помощи, получит адресную целевую помощь», - подчеркнул Яценюк.

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Говоря о реформе уплаты единого соцвзноса, глава правительства отметил, что эти преобразования пройдут в течение трех лет. «Мы предлагаем провести все это в течение трех лет. В 2015 году ставка ЕСВ – 25%, в 2016 – 20%, в 2017 – 15%. Мы бы хотели сразу поставить 15%, но есть проблема – нечем будет платить пенсии. И мы надеемся, что бизнес выйдет из тени, мы уменьшим ставки налогов. При этом мы получим больше доходов, потому что зарплаты в конвертах не будут выплачивать. И чем больше будет легализованных зарплат, тем меньше государство будет облагать налогом такие зарплаты», - отметил глава правительства.