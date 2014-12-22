В пятницу банки получили рефинансирование на почти 1,2 млрд гривень

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, НБУ предоставил рефинансирование 8 банкам на 1 день под 17,5% годовых.

Также регулятор продал депозитные сертификаты на 5,288 млрд грн 15 банкам на один день под 7,5% годовых, на 1,430 млрд грн 6 банкам на 7 дней под 11% годовых, на 175 млн грн 2 банкам на 28 дней под 12% годовых.

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Объем межбанковского кредитного рынка по сравнению с предыдущим торговым днем вырос до 7,280 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 22%, в т.ч. по кредитам овернайт – 21% годовых.

Ранее УНИАН сообщал, что Нацбанк 16 декабря выдал банкам рефинансирование на 4,5 млрд гривень.

Также сообщалось, что Нацбанк 18 декабря предоставил банкам рефинансирование на сумму 878,1 млн грн и продал депозитные сертификаты на 7,209 млрд грн. Объем межбанковского кредитного рынка составил 8,659 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 20,8%, в т.ч. по кредитам овернайт – 19,3% годовых.