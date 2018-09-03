Завтра в Украине подорожает валюта

Официальный курс НБУ на 4 сентября: 100 USD – 2837,8299 гривни; 100 EUR – 3294,4367 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2837,8299 (3 сентября – 2824,6117)

100 EUR – 3294,4367 (3 сентября – 3290,9551)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 28,38/28,43 гривни/доллар.

Текущие котировки на 14 копеек ниже уровня открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,93/32,99 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,3583 гривни/доллар.