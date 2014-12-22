Представлять депутатам бюджет-2015 будет глава Минфина Яресько
17:28, 22 декабря 2014Финансы
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Кабмин направляет в Раду порядка 40 законопроектов, необходимых для проведения политических и экономических реформ, и проект закона о государственном бюджете, который министр финансов представит 23 декабря.
Наталия Яресько представит проект бюджета 23 декабря / Фото УНИАН
Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания правительства.
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«Завтра (23 декабря - УНИАН) министр финансов представит проект закона о государственном бюджете. Профильные министры представят отраслевые акты законодательства. Порядка 40 законопроектов правительство отправляет в парламент для рассмотрения и принятия, – сказал Яценюк. - Другого пути, чем путь экономических и политических реформ у страны нет. Мы знаем, что делать, и будем это делать».
Ранее УНИАН сообщал, что Минфин закладывает в проект бюджета-2015 нулевой рост экономики.
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