Представлять депутатам бюджет-2015 будет глава Минфина Яресько

17:28, 22 декабря 2014
Финансы
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Кабмин направляет в Раду порядка 40 законопроектов, необходимых для проведения политических и экономических реформ, и проект закона о государственном бюджете, который министр финансов представит 23 декабря.

Министр финансов Украины Наталия Яресько / УНИАН

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания правительства. 

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«Завтра (23 декабря - УНИАН) министр финансов представит проект закона о государственном бюджете. Профильные министры представят отраслевые акты законодательства. Порядка 40 законопроектов правительство отправляет в парламент для рассмотрения и принятия, – сказал Яценюк. - Другого пути, чем путь экономических и политических реформ у страны нет. Мы знаем, что делать, и будем это делать».

Ранее УНИАН сообщал, что Минфин закладывает в проект бюджета-2015 нулевой рост экономики.

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