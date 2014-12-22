Путин обвинил простых россиян в масштабном оттоке капитала из России

По итогам 2014 года отток капитала из России составит 120-130 миллиардов долларов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

При этом половина объема вывоза капитала, по словам президента РФ, возникла из-за валютных операций населения.

Читайте такжеС российского рынка продолжают уходить активы – за неделю вывели $381 млн

«Давайте не будем забывать еще об одном: видимо, эти цифры тоже нуждаются в корректировке. Вот этот вывоз капитала, который мы наблюдаем сегодня — 50 процентов, — это обменные операции граждан РФ», — приводит агентство слова главы государства. Он пояснил, что россияне «ушли из рубля и поменяли на другие валюты, доллар, евро». «Но это деньги, которые остались в стране, они никуда не делись», — подчеркнул Владимир Путин.

В 2008 году отток капитала был еще больше — 137 миллиардов, напомнил президент. «В четвертом квартале текущего года у нас где-то 115-130 миллиардов долларов наши компании должны выплатить по кредитам. Это нормально», — отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что центробанк РФ повысил прогноз оттока капитала в 2015 году до $120 млрд.