Яценюк надеется, что пакет реформ поможет получить дополнительную финпомощь

Предложенный Кабинетом министров пакет реформ даст возможность Украине заручиться поддержкой иностранных партнеров и получить дополнительную финансовую помощь для стабилизации страны, сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«2015 год должен стать годом стабилизации и четких и жестких правил работы с государственными средствами и социальными выплатами. Я обращаюсь к членам парламента понять свою ответственность перед украинским народом и украинским государством. То, что мы находимся в сложной ситуации, ни для кого не тайна. Что надо делать, правительство делает, – сказал Яценюк. - Этот пакет (реформ. - УНИАН) даст возможность, но не гарантию, того, что наши иностранные партнеры на 2015 год дополнительно выделят средства для финансовой стабилизации страны».

Он напомнил, что в 2014 году Украина получила 9 млрд долл. кредитных ресурсов, а выплатила 14 млрд долл. Однако сейчас реформы и финансовая помощь, подчеркнул глава правительства, необходимы не только и не столько для выплаты долгов, сколько для будущего.

«Сейчас речь идет о будущем страны, которая должна стать членом Европейского Союза и должна пройти трудный этап становления, чтобы 2016 год стал годом экономического роста», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр, говоря о возможном объеме финансовой помощи, отмечал, что окончательное решение будет принято в Вашингтоне, Брюсселе и других столицах "Большой семерки". По его словам, ни одна страна самостоятельно не вытянет тот объем помощи, который нужен Украине. При этом, подчеркнул Яценюк, будет правильно сослаться на оценку МВФ, опубликованную в газете Financial Тimes, согласно которой Украине потребуется в 2015 году до 15 млрд долл.

В апреле Евросоюз задекларировал готовность увеличить размер помощи для Украины на 1 млрд евро - с ранее утвержденных 610 млн евро до 1,6 млрд евро. В целом пакет помощи Украине от ЕС предусматривал 11 млрд евро: 1,6 млрд – кредиты, 1,4 млрд – гранты, 5 млрд евро – от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро – от Европейского инвестиционного банка. В то же время, по сообщениям ряда СМИ, Украина запросила у ЕС дополнительный транш финансовой помощи в объеме порядка 2 млрд евро. Возможность выделения таких средств и механизм их выделения являются предметом переговоров Украины и правительств стран Евросоюза.

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Также в апреле Украина согласовала программы кредитования с МВФ и Всемирным банком общим объемом 17 млрд долл. и 3,5 млрд долл. соответственно.