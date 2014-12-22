Фискальная служба готовится к резкому сокращению поступлений налога на прибыль

Глава Государственной фискальной службы (ГФС) Игорь Билоус прогнозирует резкое сокращение поступлений от налога на прибыль в 2015 году из-за высокого уровня убыточности отечественных предприятий.

Об этом он сообщил в ходе круглого стола "Электронное администрирование НДС: выгоды для государства и вызовы для бизнеса".

«Мы все понимаем, сколько убытков в этом году - приблизительно 170 млрд грн, то есть налога на прибыль практически не будет в следующем году», - сказал он.

По словам Билоуса, ситуацию еще больше усугубляет тот факт, что бизнес уже осуществил большие переплаты по налогу на прибыль. Общий объем переплат, по его словам, превысил 20 млрд грн.

В сложившейся ситуации глава ГФС считает необходимым разработать механизм налоговых каникул для предприятий.

"Мы сознательно можем пойти на какие-то каникулы, и я это буду предлагать как комитету, так и профильному министерству», - заявил Билоус.

Он отметил, что сокращение доходов бюджета от налога на прибыль, а также необходимость возмещать переплаты особо остро ставят вопрос поиска новых источников наполнения бюджета. И одним из путей решения этой проблемы должна стать система введения НДС-счетов, что позволит исключить возможность фиктивного возмещения НДС и увеличит поступления в бюджет.

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Как сообщал УНИАН, объем переплат по налоговым платежам на 1 декабря составил 34,6 мдрд грн. Больше всего переплат по налогу на прибыль - 25,3 млрд грн.

Ранее Игорь Билоус сообщал, что общая сумма задолженности по возмещению НДС предпринимателям Украины составила 14,8 млрд грн.

ГФС считает, что введение НДС-счетов позволит предотвратить махинации с НДС на сумму около 70 млрд грн.