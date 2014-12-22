В Бюджетном комитете предлагают ВР принять госбюджет 25 декабря

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, народный депутат от Радикальной партии Василий Амельченко зарегистрировал в ВР проект постановления об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта закона о государственном бюджете Украины на 2015 год.

Текст проекта постановления (№1000-П) размещен на сайте парламента.

Автор документа предлагает утвердить специальную процедуру рассмотрения и принятия проекта госбюджета на 2015 год, поданного Кабинетом министров.

В частности, предусматривается:

- представление проекта закона о государственном бюджете на 2015 год в Верховной Раде 23 декабря;

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- рассмотрение проекта госбюджета народными депутатами, формирование предложений к проекту и предоставление их Комитету ВР по вопросам бюджета – не позже 12.00 24 декабря (предложения, которые поступят после 12 часов 24 декабря Комитетом ВР по вопросам бюджета не будут рассматриваться);

- подготовка Комитетом ВР по вопросам бюджета с участием уполномоченных представителей Министерства финансов предложений к проекту закона о госбюджете-2015 и предоставление таких предложений на рассмотрение Верховной Рады - до 12 часов 25 декабря 2014 года;

- рассмотрение проекта госбюджета с предложениями Комитета ВР по вопросам бюджета и принятия его в целом – 25 декабря 2014 года.

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Кроме того, проектом постановления предусматривается поручить Кабинету министров после принятия Закона "О государственном бюджете Украины на 2015 год" обеспечить оформление приложений к этому закону в соответствии с принятым решением Верховной Рады Украины по этому закону.