Рубль возобновил снижение на фоне дешевеющей нефти

Курс доллара поднялся выше 56 рублей на торгах Московской биржи.

Так, по состоянию на 19:45 мск доллар достиг отметки 56,2 рубля, тогда как ранее в ходе торгов он опускался ниже отметки 55 рублей за доллар, сообщает Прайм.

Курс евро на этот час приблизился вплотную к отметке 69 рублей за евро (в ходе торгов сегодня евро падал ниже 67 рублей).

Ослабление рубля возобновилось на фоне снижения цен на нефть, которые упали ниже отметки 60 долларов за баррель Brent.

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Напомним, доллар и евро в понедельник днем обновили локальные минимумы, упав ниже 55 рублей и 67 рублей соответственно.

Курс доллара расчетами "завтра" к 16.13 мск снижался к предыдущему закрытию на 4,3 рубля – до 54,3 рубля, курс евро - на 5,9 рубля, до 66,6 рубля. Доллар ушел ниже 55 рублей впервые с 11 декабря, а евро ниже 67 рублей - впервые с 9 декабря.