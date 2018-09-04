Украина должна в среднесрочной перспективе избавиться от внешних долгов - премьер

По словам Гройсмана, внешние долги существенно ограничивают развитие отечественной экономики.

Украина должна в среднесрочной перспективе избавиться от внешних долгов, которые существенно ограничивают развитие отечественной экономики, а также не дают повышать социальные стандарты в стране.

Об этом во время открытия девятой сессии восьмого созыва Верховной Рады заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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«Мы только на обслуживание этих долгов должны каждый год тратить один оборонный бюджет Украины. Мы должны наконец в среднесрочной перспективе избавиться от внешних долгов страны. Не мое правительство их брало, не большая часть этого парламента, и украинцы точно ни в чем не виноваты, что вместо них принимали такие решения, но наша задача – взять на себя ответственность и сделать все, чтобы наши внешние долги были выплачены, чтобы мы избавились от долговых кандалов на руках каждого украинского гражданина», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в украине до конца года нужно выплатить $3,2 миллиарда по внешнему долгу.