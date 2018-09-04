Гройсман о будущем бюджете - "за каждую цифру будем нести ответственность"

По словам премьера, Кабмин и парламент должны продемонстрировать, что способны принимать ответственные решения.

Государственный бюджет Украины на 2019 год должен быть сбалансированным, справедливым и реалистичным.

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Об этом во время открытия девятой сессии восьмого созыва Верховной Рады заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Он должен быть сбалансированным, он должен быть справедливым, и он должен быть реалистичным, потому что за каждую цифру мы будем с вами нести ответственность. Я думаю, что пришло время ещё раз продемонстрировать, что мы способны принимать ответственные решения, и эти ответственные решения будут позитивно отражаться на жизни украинских граждан", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе-августе 2018 года получил 607,470 миллиарда гривень доходов, что на 18,984 миллиарда гривень, или на 3%, ниже планового показателя на этот период.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 миллиарда гривень, расходы - 991,7 миллиарда гривень, предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.