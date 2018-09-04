Госбюджет с начала года недополучил 19 миллиардов гривень

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, доходы госбюджета в январе-августе выросли на 15%.

Государственный бюджет Украины в январе-августе 2018 года получил 607,470 миллиарда гривень доходов, что на 18,984 миллиарда гривень, или на 3%, ниже планового показателя на этот период.

Читайте такжеГройсман о будущем бюджете - "за каждую цифру будем нести ответственность"

Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, доходы госбюджета за 8 месяцев 2018 года выросли на 79,882 миллиарда гривень, или на 15,1%.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 миллиарда гривень, расходы - 991,7 миллиарда гривень, предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.